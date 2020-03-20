Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde - Son Dakika Ekonomi

Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde

6 saat önce

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde, System.String[]

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili ilanında şöyle denildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

"I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır."


Merkez Bankası, 23 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:49 Kaynak: DHA

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