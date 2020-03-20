Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde - Son Dakika Ekonomi

Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde

7 saat önce

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde, System.String[]

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 50 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Buna göre, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.


Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlardan farklı olarak, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.


Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.


I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, 23 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: İHA

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