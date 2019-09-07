Son Dakika Haberleri: Yeni ticari kredi ürünü kullanımda!
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Yeni ticari kredi ürünü kullanımda!

1 saat önce

Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilere ilk sunan banka Akbank oldu.

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Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilere ilk sunan banka Akbank oldu... Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattığını duyurdu.

Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:45 
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