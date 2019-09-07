Yeni ticari kredi ürünü kullanımda!
1 saat önce
Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilere ilk sunan banka Akbank oldu.
Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilere ilk sunan banka Akbank oldu... Akbank, "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:45
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