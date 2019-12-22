Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme töreni - Son Dakika

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme töreni

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme töreni

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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