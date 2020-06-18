Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi... - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi...
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:03 Kaynak: İHA
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