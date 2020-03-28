Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun,... - Son Dakika

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun,...
7 saat önce
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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