Yeni tip koronavirüs hava yolu şirketlerinin gelirlerinde 113 milyar dolar kayba yol açabilir - Son Dakika

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Çin'de ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı.

Forbes'un haberine göre, IATA'nın Üst Yöneticisi ve Genel Müdürü Alexandre de Juniac, "Kovid-19 nedeniyle yaşananların neredeyse örneği yok. Sadece iki ayda dünyanın büyük bölümünde, endüstrinin beklentileri dramatik biçimde en kötüsüne döndü." ifadesini kullandı.

De Juniac, dünya çapında havacılık gelir kayıplarının, sınırlı yayılım senaryosunda 63 milyar dolar olacağı ve bu kaybın 113 milyar doları bulabileceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

100'den fazla vaka bildirilen ülkeler, küresel yolcu gelirlerinde yüzde 27'lik paya sahip

IATA'nın sınırlı yayılım senaryosunda, Çin'de yolcu sayısında yüzde 23, Japonya'da yüzde 12, Singapur'da yüzde 10, Güney Kore'de yüzde 14, bu ülkeler hariç tutulduğunda Asya Pasifik bölgesinde yüzde 11 düşüş öngörüldüğü belirtildi.

Avrupa'da İtalya'nın yolcularının yüzde 24'ünü, Almanya ve Fransa'nın yüzde 10'unu, diğer Avrupa pazarlarının da yüzde 7'sini kaybedebileceği ifade edildi.

IATA, şu ana kadar 100'den fazla vaka bildirilen ülkelerin, küresel yolcu gelirlerinde yüzde 27'lik pay sahibi olduğunu bildirdi.

Birlik, 20 Şubat'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında hava yolu şirketlerinin kaybının 29,3 milyar doları bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu.