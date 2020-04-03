Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

35 dakika önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 58 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 227 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 58 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 227 bini geçti.

Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 766 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 681'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 119 bin 827'ye, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 758'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 932 artarak 10 bin 935'e ulaştı. Ülkedeki virüs bulaşan kişi sayısı ise dünden beri 7 bin 472 artarak 117 bin 710'a çıktı. Taburcu olanların sayısı ise 30 bin 513 olarak açıklandı.

Dünya genelinde en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de, virüs bulaşanların sayısı 265 bini geçti, can kaybı da 6 bin 786 oldu.

Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 588 artarak 5 bin 91'e çıkarken, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki huzurevlerinde ölen bin 416 kişinin de eklenmesiyle toplam can kaybı 6 bin 507'ye ulaştı.

Öte yandan, can kayıpları İngiltere'de 684 artışla 3 bin 605, Çin'de 4 artışla3 bin 322, İran'da 134 artışla 3 bin 294, Hollanda'da 148 artışla bin 487, Almanya'da 123 artışla bin 208, Belçika'da ise 132 artışla bin 143'e yükseldi.

Rusya ekonomisi zor durumda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu açıkladı.

Ürdün'de camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararına uymayarak cuma namazı kılmak isteyen 22 kişi gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler, Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine cezaevlerinde bulunan "şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş" olanlar ve tutuklu yargılananların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Singapur'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Türkiye'deki Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için maaşını bağışladı.

Merkel'in karantina süreci sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Kovid-19'e karşı önlem amacıyla girdiği karantina süreci sona erdi.

Hindistan'da 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından tatil amacıyla ülkede bulunan çok sayıda turist mahsur kaldı.

Kazakistan OHAL Komisyonu, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde tüm kurum ile işletmelerin faaliyetini yasaklama süresini 13 Nisan'a kadar uzattı. Komisyon, yarından itibaren ülkenin üçüncü büyük şehri Çimkent'te de karantina uygulanmasına onay verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL süresini 30 gün daha uzattı.

Irak yönetimi, "ülkede binlerce kişinin Kovid-19'a yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters'in ülkedeki çalışma iznini 3 aylığına askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı Kovid-19 testi de "negatif" çıktı.

Kırgızistan ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşirken, Afrika ülkesi Malavi'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi.

Premier Lig, mayıs ayında da başlamayacak

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in mayıs ayında başlamayacağı açıklandı.

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un stadının Kovid-19'la mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceği duyuruldu.

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Carlos Tevez, Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaları için futbolculara çağrı yaptı.

Afrikalı futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba ile eski futbolcu Didier Drogba, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen Fransız doktorlara sert tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:44 Kaynak: AA

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