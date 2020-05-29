Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük...
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:59 Kaynak: AA
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