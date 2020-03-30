Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 750 bini geçerken, can kaybı 36 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 750 bini geçerken, can kaybı 36 bini aştı.

Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı 812 artarak 11 bin 591'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı da 101 bin 739 oldu.

Başbakan Giuseppe Conte, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro ise ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya'ya kadar süreceğini açıkladı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi verilerine göre ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 817'ye yükselirken, vaka sayısı da 152 bin 631 olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da salgına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklarken, Çin'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York'a iniş yaptığı bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 537 artarak 7 bin 340'a çıktı.

Hükümet, ülke genelinde "zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetlerin iki haftalığına durdurulması" kararını alırken, cenaze törenleri yasaklanarak defin sırasında en fazla üç kişinin bulunmasına izin verileceği bildirildi.

Barcelona Kulübü de salgından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.

Vaka sayısının 41 bin 495 ve ölü sayısının 2 bin 757'ye yükseldiği İran'da, Savunma Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen Kovid-19 teşhis kitinin tanıtımı yapıldı.

Koronavirüs salgınının dünyadaki merkez üssü olarak nitelendirilen Çin'de vaka sayısı 81 bin 470, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 304 olarak kaydedildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de, ana karaya bağlı 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı.

Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belli oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. BM ayrıca, 100 personelinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Moritanya'da Kedai şehri karantinaya alınırken, Nepal'daki, halkın bir hafta boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki uygulama bir hafta uzatıldı.

Japonya'nın Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için son günlerde ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde bulunmuş yabancıların ülkeye girişine yasak getirmeyi planladığı belirtildi.

Japonya'nın "Robin Williams"ı olarak nitelendirilen komedyen Şimura Ken, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore yönetimi de çarşamba gününden itibaren yurt dışından ülkeye girenlere "2 hafta zorunlu karantina uygulama" kararı aldı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Kovid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında 466 tutukluyu serbest bıraktı.

Dünya genelinde bugün de tedbirler devam etti

Vietnam'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, çalışanlarından birinde koronavirüs görülmesinin ardından baskısını geçici olarak durdurdu.

Kazakistan'da 6 şehirde daha karantina ilan edilirken, Özbekistan'da, başkent Taşkent ve il merkezlerinde araçla hareket etmenin yasaklanması kararı alındı.

Rusya, ülkede hızla yayılan koronavirüs ile mücadele için tıp fakültesi öğrencilerini görevlendirecek karar alındığını bildirdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgına yönelik ülkede alınan "aşırı" tedbirleri desteklediğini belirterek, "Virüse yönelik bazı tedbirler aşırı gelebilir ancak sonradan pişman olmaktan iyidir." dedi.

Kenya'da 50'nin üzerinde milletvekili ve meclis çalışanı, Kovid-19 şüphesiyle test olmak istedi.

Malezya'da, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı ülke genelinde sokaklar ve şehir meydanları yıkanmaya başlandı.

Endonezya'nın özerk bölgesi Açe eyaletinde, 2 ay süreli kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, salgın nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren 21 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avusturya'da maske takma zorunluluğu getirilirken, ülkede 2 haftada 180 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki bir hastane, çalışanların virüse yakalanması nedeniyle yeni hasta kabul etmeyeceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Öte yandan, Fildişi Sahili ve Angola'da ilk ölüm vakaları kaydedildi.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Almanya 63 bin 929/ 560, Fransa 40 bin 174/ 3 bin 24, İngiltere 22 bin 141/ bin 408, İsviçre 15 bin 526/ 333, Belçika 11 bin 899/ 513, Hollanda 11 bin 750/ 864, Avusturya 9 bin 541/ 108, Polonya bin 984/ 26."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:12 Kaynak: AA

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