Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı

6 saat önce

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haksız fiyat artışı yapan işletmeleri uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı, System.String[]

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haksız fiyat artışı yapan işletmeleri uyardı.

Varlı, yazılı açıklamasında, koronavirüs vakalarını fırsat bilip ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını belirtti.

Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini aktaran Varlı, "Herkes bilmelidir ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacak, bize verilen yasal haklar çerçevesinde Kırıkkale halkının ve üyelerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Varlı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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