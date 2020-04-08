Son Dakika › Güncel › Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının... - Son Dakika
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının...
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:58 Kaynak: AA
Son Dakika Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu