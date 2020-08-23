Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 912, Brezilya'da 892,... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 912, Brezilya'da 892,...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:19
Kaynak: AA
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