Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek

Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu