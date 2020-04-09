Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan... - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan...
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:24 Kaynak: AA
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