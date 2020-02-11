Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin'de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin'de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin'de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017'ye yükseldi

6 saat önce

Salgından etkilenenlerin sayısını da 42 bin 638 olarak açıklayan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgınının bulaştığı sanılan vaka sayısının 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısının ise 187 bin 728'e ulaştığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (NCP) Çin'de son 24 saatte 108 can aldı; ölü sayısı 1017'ye yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirdi; ölü sayısı 1017'ye yükseldi.


Salgından etkilenenlerin sayısını 42 bin 638 olarak açıklayan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgınının bulaştığı sanılan vaka sayısının 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısının ise 187 bin 728'e ulaştığını belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:29 
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