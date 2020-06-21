Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306... - Son Dakika
Son Dakika Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı