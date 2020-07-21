Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:27 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi... - Son Dakika
Son Dakika İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi