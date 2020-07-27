Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:17
Kaynak: AA
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