Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:37
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 kişi... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı 9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi Son Dakika: Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki 2 köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi