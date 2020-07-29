Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:39
Kaynak: AA
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