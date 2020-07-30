Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775...
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:51
Kaynak: AA
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