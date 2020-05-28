Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:03 Kaynak: AA
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