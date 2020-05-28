Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:53 Kaynak: AA
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