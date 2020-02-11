Yeni tip koronavirüs salgını zirveye çıktığında Vuhan'da 500 bin vakaya ulaşılabilir - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgını zirveye çıktığında Vuhan'da 500 bin vakaya ulaşılabilir

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını bu ay sonuna doğru zirveye çıktığında kentte vaka sayısının 500 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yeni tip koronavirüs salgını zirveye çıktığında Vuhan'da 500 bin vakaya ulaşılabilir, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını bu ay sonuna doğru zirveye çıktığında kentte vaka sayısının 500 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Business Insider'ın haberine göre, İngiltere'de Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu.

Çalışmada, salgının şubat ayının sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.

Epidemiyolog Adam Kucharski, mevcut verilere dayanarak yeni tip koronavirüsün zirvedeyken Vuhan nüfusunun yüzde 5'ini etkilemesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.

Hubey eyalet yönetimi, pazar gecesi itibarıyla 16 bin 902'si Vuhan'da olmak üzere eyalette 29 bin 631 vaka bulunduğu ve Vuhan'da hastalık için ölüm oranının takriben yüzde 4 olduğu tahmininde bulunmuştu.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333'nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Business Insider, İngiltere, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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