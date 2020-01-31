Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:33 Kaynak: AA
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