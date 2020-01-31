Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2) - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kenti Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları Türk vatandaşı Meltem Soylu'dan görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kenti
Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları
Türk vatandaşı Meltem Soylu'dan görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
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