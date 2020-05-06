Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 260 bini geçerken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 279 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 294 bine ulaştı, can kaybı 73 bin 599 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 204 bin 865'e yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 76'ya ulaşırken, vaka sayısı ise 201 bin 101 oldu.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin sayısı ise 29 bin 684'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 214 bin 457, iyileşen sayısı ise 93 bin 245 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 25 bin 857'ye, toplam vaka sayısı da 220 bin 325'e yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı da 126 bin 2 oldu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 25 bin 809'a yükselirken, vaka sayısı 208 bin 698, iyileşen sayısı ise 53 bin 972 olarak açıklandı.

Can kaybı Belçika'da 8 bin 339, Brezilya'da 8 bin 22, Almanya'da 7 bin 190, İran'da 6 bin 418, Hollanda'da 5 bin 204, Kanada'da 4 bin 223, İsveç'te 2 bin 941, Meksika'da 2 bin 507, İsviçre'de 1795, Hindistan'da 1785, Rusya'da 1537, İrlanda'da 1375, Portekiz'de ise 1089 oldu.

En az 90 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), dünya genelinde en az 90 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 260'tan fazla hemşirenin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek Kovid-19 testinden geçti.

Almanya'da tüm mağazaların açılması, açık havada spor faaliyetleri ve idmanlara şartlı izin verilmesi kararlaştırıldı.

Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan mağazalar yeniden açılırken, restoran ve kafelerin kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

Bosna Hersek'te öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmasına izin verildi.

Avusturya'da sınır kontrolü uygulaması, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İspanya'da OHAL uzatıldı

İspanya'da 14 Mart'ta başlayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya, iç sınırlarını 15 Mayıs itibarıyla yeniden açmaya karar verdi.

Balkan ülkeleri Sırbistan ile Hırvatistan'da, salgın nedeniyle ara verilen futbol maçlarının, 30 Mayıs'ta yeniden başlamasına karar verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) önünde toplanan grup, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Sırbistan'da 15 Mart'tan beri yürürlükte olan OHAL kaldırıldı.

Rus bakanda Kovid-19 tespit edildi

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kovid-19'a yakalandı.

Yemen'de Husiler'in kontrolünde bulunan başkent Sana'daki 10 mahalle, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak karantinaya alındı.

Lübnan'da cuma namazı ile pazar ayinlerine izin verildi.

ABD'nin Pittsburgh Üniversitesinde Kovid-19 araştırması yapan Çin asıllı bir akademisyen evinde ölü bulundu. Polis, akademisyenin baş, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun izlerine rastlandığını açıkladı.

Tayvan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen bir aşının, laboratuvar farelerinde ümit verici sonuçlar verdiği bildirildi.

Brezilya'nın Maranhao eyaletinin başkenti Sao Luis, ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir oldu.

Kanada'daki bir biyoteknoloji firması, Kovid-19 ile enfekte olduktan sonra iyileşen hastalardan alınan antikorlarla bir ilaç ürettiklerini açıkladı.

Nepal'de sokağa çıkma yasağı, 18 Mayıs'a kadar uzatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını için "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.