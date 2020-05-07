Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 270 bine yaklaşırken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 330 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 270 bine yaklaşırken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 330 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 278 bine ulaştı, can kaybı 76 bin 101 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 215 bine yaklaştı.

ABD'de gözaltı merkezinde ilk kez bir göçmen Kovid-19 ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirirken, ülke genelinde yayılan salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin Kovid-19'a yakalandığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 615'e ulaşırken, vaka sayısı ise 206 bin 715 oldu.

İngiltere'nin resmi istatistik kuruluşu, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, siyahilerin beyazlardan 4 kat daha fazla hayatını kaybetme riski taşıdığını bildirdi.

Türkiye'de bir aydır uygulanan immün plazma tedavisi, İngiltere'de denenmeye başlandı.

Fransa'da tedbirler 11 Mayıs'ta gevşetilecek

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin sayısı ise 29 bin 958'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 215 bin 858, iyileşen sayısı ise 96 bin 276 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 26 bin 70'e, toplam vaka sayısı da 256 bin 855'e yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı da 163 bin 919 oldu.

4 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığı İspanya'da, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "1. seviye" olarak adlandırılan ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminin (1936-1975), "Küçük Billy" lakaplı işkenceci polisi Antonio Gonzalez Pacheco, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 25 bin 987'ye yükselirken, vaka sayısı 174 bin 791, iyileşen sayısı ise 55 bin 27 olarak açıklandı.

Fransa'da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da eğitime yeniden başlandı

Can kaybı Belçika'da 8 bin 415, Brezilya'da 8 bin 605, Almanya'da 7 bin 322, İran'da 6 bin 486, Hollanda'da 5 bin 288, Kanada'da 4 bin 280, İsveç'te 3 bin 40, Meksika'da 2 bin 704, İsviçre'de 1810, Hindistan'da 1787, Rusya'da 1625, Portekiz'de ise 1105 oldu.

Çin'de, salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler (BM), salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirerek milyonlarca kişinin salgından korunması için 6,7 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Almanya'da sanayi üretimi yüzde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda toplam 61 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan'daki sanatçılardan Kovid-19 protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, salgın tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.

Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Karadağ'da hastanelerde Kovid-19 vakası kalmadı.

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) dün gece kaldırılmasının ardından, bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu.

Güney Kore'den ikinci dalga uyarısı

Brezilya'da Sağlık Bakanı Nelson Teich, göreve geldiğinden bu yana ilk kez, salgının yayılmasına engel olmak için ülkenin bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağının gerekli olabileceğini belirtti.

Irak, İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Kenya ve Uganda, salgınla mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) borç alacak.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Kovid-19 tedavi merkezinin yönetimini teslim aldığını duyurdu.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi, salgınının ikinci dalgası için tüm dünyanın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Ülkede okulların 13 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından, çocuklarının sağlığından endişe eden veliler imza kampanyaları başlattı.

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:04 Kaynak: AA


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