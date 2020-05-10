Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 150 bine ulaşırken, can kaybı 280 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 450 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 150 bine ulaşırken, can kaybı 280 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 450 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki can kaybı 80 bin 395'e yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 250 bine yaklaştı.

Salgınla mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

ABD'deki salgınının merkez üssü konumundaki New York'ta " 27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e, vaka sayısı da 219 bin 183'e çıktı.

İtalya'da can kaybı 30 bin 560'a yükselirken, toplam vaka sayısı 219 bin 70'e, iyileşen sayısı 105 bin 186'ya ulaştı. Bugün 165 olarak kaydedilen can kaybı, "9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e, virüs bulaşanların sayısı da 264 bin 663'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 176 bin 439 olarak açıklandı. Ülkenin yarısı, yarın normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.

Fransa'da ise can kaybı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e çıkarken, vaka sayısı 176 bin 658'e, iyileşen sayısı da 56 bin 217'ye ulaştı. Fransa'da "ölü sayısında 17 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük" seviyede oldu.

Çin'de 14 yeni vaka tespit edildi

Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.

Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, yarın da tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.

Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.

Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.

Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.

İngiltere, New York, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:00 Kaynak: AA


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