Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki can kaybı 81 bin 157'ye yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 370 bini aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 255 bini geçti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi. Beyaz Saray ise karantina iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 65'e, vaka sayısı da 223 bin 60'a çıktı.

İngiltere'de kapalı kapılar ardında oynansa bile profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'a kadar yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ülkede halka ilk kez hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

İtalya'da can kaybı 30 bin 739'a yükselirken, toplam vaka sayısı 219 bin 814'e, iyileşen sayısı da 106 bin 587'ye ulaştı.

Ülkedeki sanayi üretimi salgının etkisiyle martta yüzde 28,4 gerileyerek 1990'dan bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

İspanya'nın yarısı ikinci aşamaya geçti

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e, virüs bulaşanların sayısı da 268 bin 143'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 177 bin 846 olarak açıklandı.

Ülkenin yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamaya geçen şehirlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.

Fransa'da ise can kaybı 26 bin 643'e çıkarken, vaka sayısı 177 bin 423'e, iyileşen sayısı da 56 bin 724'e ulaştı. Ülkede bugün dolaşım serbest hale geldi.

Fransa'da salgın nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

İran'daki camilerin tamamı yarın açılıyor

Can kayıpları, Brezilya'da 11 bin 207'ye, Belçika'da 8 bin 707'ye, Almanya'da 7 bin 569'a, İran'da 6 bin 685'e, Hollanda'da 5 bin 456'ya, İsveç'te 3 bin 256'ya, Meksika'da 3 bin 465'e, Hindistan'da 2 bin 223'e, İsviçre'de 1834'e ve Rusya'da 2 bin 9'a yükseldi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İran'da salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı yarın açılıyor.

Belçika'da mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açıldı.

Avrupa Birliği (AB), salgında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama bugün başladı.

Rusya'da salgınla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceği bildirildi.

İsviçre'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Salgın nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybeden Türkler'in sayısı 152'ye yükseldi.

Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Kovid-19 salgını nedeniyle doktor, hemşire ve hasta bakıcı başta olmak üzere sağlık personeli sıkıntısı yaşanan Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi.

Kırgızistan'da 25 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sona erdi ancak başkent Bişkek ve Oş şehrinin yanı sıra 2 ilçede karantina devam ediyor.

Gürcistan'da ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verilirken, başkent Tiflis giriş ve çıkışlara açıldı.

Karadağ'da camiler ibadete açılırken, Hırvatistan ve Çekya'da kafe ve restoranlar faaliyete başladı.

Meksika'da tanınmış bir çete lideri olan Moises Escamilla May, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Hindistan ve Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası taburcu edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, sosyal mesafeyi gözeten dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri uzatıp para istemeye başladı.

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:04 Kaynak: AA


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