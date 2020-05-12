Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

7 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı ise 291 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı ise 291 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 82 bin 690'a yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 395 bin, iyileşen sayısı ise 274 bin 902 oldu.

Beyaz Saray, salgın nedeniyle yerleşkeye giren tüm gazetecilere günlük olarak virüs testi yapılacağını açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun Kovid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen "nadir" görülen bir hastalığa yakalandığını söyledi.

İspanyol hükümeti mahkemeye verildi

İspanya'da ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 920'ye, toplam vaka sayısı 269 bin 520'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 180 bin 470'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının kararına göre, 15 Mayıs'tan itibaren yurt dışından İspanya'ya gelenlerin 14 gün karantinada kalmaları zorunlu hale getirildi.

Bu arada, salgında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 binden fazla kişi, "salgının yönetiminde yetersiz tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" suçlamasıyla İspanya hükümetine karşı Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İtalya'da restoran, kafe ve kuaförler planlanandan önce açılacak

İtalya'daki can kaybı 30 bin 911'e, virüs bulaşanların sayısı ise 221 bin 216'e çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 109 bin 39 olarak açıklandı.

Hükümet, tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında daha önce 1 Haziran olarak duyurduğu restoran, bar, kafe ve kuaförlerin açılış tarihini 18 Mayıs'a çekti.

İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye, vaka sayısı ise 226 bin 463'e yükseldi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 991, vaka sayısı ise 213 bin 662 oldu. Ülkede 57 bin 785 kişi ise hastalığı atlattı.

Savunma Bakanı Florence Parly, senatoda yaptığı açıklamada, orduda Kovid-19'a yakalananların sayısının 1771'e çıktığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov da Kovid-19'a yakalandı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 232 bin 243'e, can kaybı ise 2 bin 116'ya yükseldi.

Başkent Moskova'da taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19'a yakalandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 için 100'den fazla aşı adayı olduğunu ancak aşı üretmenin zor olduğunu açıkladı.

Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi, 13 ülkenin daha eklenmesiyle 100'e ulaştı.

Kuzey Makedonya'da camiler yeniden açıldı

Kuzey Makedonya'daki camiler, yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden cemaatle ibadete açıldı.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını duyurdu.

Cezayir hükümeti, karantina uygulamasını 15 gün uzattı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi.

İran'da eğitime başlanıyor

İran genelinde salgın tedbirleri kapsamında 5 Mart'ta kapatılan okulların, 16 Mayıs'ta yeniden açılacağı bildirildi.

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadığı bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da ilan edilen karantina uygulaması, mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Hindistan'da salgın tedbirleri kapsamında durdurulan tren seferleri, bugün itibarıyla yeniden başladı.

Katar'da yaklaşık 50 gün sonra döviz büroları yeniden açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:20 Kaynak: AA


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