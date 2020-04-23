Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,7 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bini, iyileşenlerin sayısı da 740 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,7 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bini, iyileşenlerin sayısı da 740 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 868 bine yükselirken, can kaybı 49 bine, hastalığı atlatanların sayısı 84 bine çıktı.

İtalya'da hayatını kaybeden sayısı 25 bin 549'a, vaka sayısı 189 bin 973'e yükselirken, 57 bin 576 kişi de sağlığına kavuştu.

İspanya'daki vaka sayısı 213 bin 24'e çıkarken, can kaybı 22 bin 157 olarak açıklandı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 88 bini geçti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 856'ya, virüs bulaşanların sayısı 184 bin 821' çıktı, iyileşenlerin sayısı da 42 bin 88 oldu.

İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 738'e, Kovid-19 vakalarının sayısı ise 138 bin 78'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 490'a, İran'da 5 bin 481'e, Almanya'da 5 bin 369'a, Hollanda'da 4 bin 177'ye, Brezilya'da 2 bin 940'a, Kanada'da 2 bin 141'e, İsveç'te 2 bin 21'e, İsviçre'de ise 1549'a çıktı. Çin'de yeni can kaybı vakası olmadı.

İran'da parklar ve bahçeler açıldı

İran'da tedbirler kapsamında kapatılan park ve bahçeler, yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı.

Nijer hükümeti, sokağa çıkma yasağının süresini ramazan dolayısıyla 3 saat kısalttı.

Gine Gençlik ve Genç İstihdamı Bakanı Mouctar Diallo'da Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), bu sezonki CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, ertelenen yerel lig ve kupaların, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden önce başlaması konusunda çalışıldığını açıkladı.

Ruanda'da duruşmalar internet üzerinden yapılıyor

Ruanda'da sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle duruşmalar internet üzerinden yapılmaya başladı.

Malezya'da geçen ay ilan edilen "kısmi sokağa çıkma" yasağı 3. kez uzatıldı.

Gana Hristiyan Konseyi, salgınla mücadele için ülke çapında 3 gün boyunca dua edip, oruç tutma çağrısında bulundu.

UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), salgından en çok Arap coğrafyasının etkileneceğini bildirdi.

Irak'ta 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Irak'ta cezaevlerinde bulunan 20 binden fazla mahkum serbest bırakıldı.

Brezilya'da, salgından ölenler için Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.

İtalyan takımlarından Sampdoria, Kovid-19 bulaşan futbolcularının tamamının iyileştiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:00 Kaynak: AA

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