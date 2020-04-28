Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 215 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 944 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu aştı. Can kaybının 57 bine ulaştığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 140 bine yaklaştı.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 359'a yükselirken, vaka sayısı 201 bin 505, iyileşenlerin sayısı 68 bin 941 olarak açıklandı.

İspanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 bin 822'ye çıktı. Vaka sayısının 210 bin 773'e yükseldiği ülkede, hastalığı atlatanların sayısı da 102 bin 548 oldu.

Fransa'da can kaybı 23 bin 660'a yükselirken, toplam vaka sayısı 197 bin 589, iyileşen kişi sayısı 46 bin 886 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 161 bin 145'e, can kaybı da 21 bin 678'e ulaştı.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 331, Almanya'da 6 bin 174, İran'da 5 bin 877, Brezilya'da 4 bin 674, Hollanda'da 4 bin 566, Kanada'da 2 bin 766, İsveç'te 2 bin 355, İsviçre'de 1699 ve Meksika'da 1434 oldu.

Fransa'da futbol sezonu iptal edildi

Rusya'da çalışanlara yönelik idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatıldı, Fransa'da 2019-2020 futbol sezonu iptal edildi.

Suudi Arabistan'da bankalar yeniden açılırken, Arjantin'de ticari uçuşlar 1 Eylül'e kadar durduruldu.

New York'ta Kovid-19 hastalarının tedavisi sürecinde görev alan acil servis doktoru intihar etti.

Nijerya'da Hristiyanlar, Kovid-19'la mücadeleye destek için 21 gün boyunca dua edip oruç tutacak.

İran'da, Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 728'e çıktı.

KKTC'de 11 gündür yeni vaka görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 11 gündür Kovi-19 vakası görülmedi.

Sırbistan'da 15 Mart'tan itibaren ilk kez meclis toplantısı yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir huzurevi boşaltıldı, Bonn şehrinde ise bir mülteci yurdu karantinaya alındı.

Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlamasının 30 Nisan'da kaldırılması kararlaştırıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını açıkladı.

Hubey'de tedavi gören kalmadı

Çin'de Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı.

Cezayir'de uygulanan karantina süresi 14 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Arjantin'de futbol liglerinde küme düşme 2 yıl kaldırıldı.

Nijerya'da ve Botsvana'da sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatıldı.

Çin'de Kovid-19'a karşı üçüncü potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı.