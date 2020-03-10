Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar... - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi
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