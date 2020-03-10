Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar... - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar..., System.String[]

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi

Ankara, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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