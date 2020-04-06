Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı. - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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