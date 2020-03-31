Son Dakika › Spor › Yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Abdurrahim Albayrak, taburcu ediliyor - Son Dakika Spor
Yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Abdurrahim Albayrak, taburcu ediliyor
6 saat önce
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede tedavi gören Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Son Dakika Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum