Yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilen Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilen Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilen Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kentteki internet kafeler, parklar başta olmak üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

Yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilen Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kentteki internet kafeler, parklar başta olmak üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından birçok işletmenin kapatıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün kentte yayılmasının önlenmesi amacıyla bu uygulamaya gidildiğine dikkati çeken Kamil, internet kafeler ve parklar başta olmak üzere eğlence merkezlerinin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını söyledi.

Irak'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentindeki İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını belirtmişti.

Kerkük, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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