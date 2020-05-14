Yeni tip koronavirüse çizgi filmli tedbir - Son Dakika

Çizgi film animasyonu Yeni tip koronavirüse çizgi filmli tedbir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirleri çocuklara eğlenceli olarak anlatmak için animasyon film yapıldı.

Ela ve Korona'nın mücadelesini konu alan filmde maske takma, sabun kullanma, kolonya ve evde kal gibi konular anlatılıyor. Animanya Animasyon Stüdyosunda bir aylık yoğun çalışmayla tamamlanan filmin yönetmeni Hüseyin Öztürk: "Bu zorlu süreçte insanların en çok morale ihtiyacı var. İzleyenleri biraz gülümsetebilmek ve konuya eğlenceli bir biçimde dikkat çekmek istedik" dedi.