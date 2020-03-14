Yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, Amasya-Merzifon Havalimanı, resmi kurumlar, camiler, halk minibüsleri, hastane ve otogarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Alp Kargı, düzenli olarak yürüttükleri temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koronavirüsün yaygınlaşmasıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da sürdürdüklerini söyledi.

Halkın sağlığı için gereken tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Kargı, "Ülkemiz ve dünya gündeminde olan koronavirüse karşı tedbir almak ve halkımızın sağlığını korumak üzere Havalimanı, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adalet Sarayı, Aşevi Müdürlüğü, belediye tesislerimiz, otobüslerimiz, halk minibüsleri, camiler ve ibadethanelerimiz dezenfekte edilmiştir. Çalışmalarımız belirli periyotlarla devam edecektir." dedi.

Kargı, salgın hastalıklara karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını kaydetti.