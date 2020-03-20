Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor
6 saat önce
Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.
Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.
Muş
Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.
Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti.
Farkındalık oluşturmak için maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Altın, "Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:29 Kaynak: AA
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