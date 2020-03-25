Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı da 450 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı da 450 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 503'e yükseldi. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı da 5 bin 210 artarak 74 bin 386'ya çıktı.

Bir diğer Avrupa ülkesi İspanya'da ise can kaybı 738 artarak 3 bin 434'e çıkarken toplam vaka sayısı 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı. Ölü sayısının 3 bin 434'e çıktığı İspanya, salgının ortaya çıktığı ve bugüne kadar 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin'i geride bıraktı.

İran'da ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunduğu ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 757 artarak 55 bin 238'e, can kaybı ise 209 artarak 802'ye çıktı.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

"Fransa 25 bin 233/ 1331, Hollanda 6 bin 412/ 356, Avusturya 5 bin 560/ 31, Portekiz 2 bin 995/ 43, Yunanistan 821/ 22, Polonya 957/ 13, Slovenya 528/ 5, Hırvatistan 442/ 1, Sırbistan 448/ 4."

Filistin ve Kabo Verde'de ilk ölümler

Filistin ve Kabo Verde'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşanırken Mali ve Gine Bissau'da ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Prens Charles'ın testi pozitif çıktı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sırbistan'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi.

İspanya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezinden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı istedi.

Birleşmiş Milletler'in Avusturya'ın başkenti Viyana'daki ofisinde 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Can kaybının 1100'e çıktığı Fransa'da, Nancy şehrinde cuma gününden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca Paris Orly Havalimanı'nın da uçuş sayısının azalması nedeniyle 31 Mart'ta kapatılacağı bildirildi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 4'e yükseldi.

Polonya'da yabancıların ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin daha önce alınan karar 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı. Merkel bugün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda Kovid-19 salgınını görüştü.

Karadağ'ın Tuzi şehrinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano, baskılarına ara verdi.

Batı Trakya'daki iki köy karantinaya alındı

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu 77 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından şahsın yaşadığı Mustafçova (Miki) ile yakınındaki Şahin (Ehinos) köyleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yunanistan'da 25 Mart milli günü de sade bir şekilde kutlandı, geleneksel olarak yapılan öğrenci ve asker geçit törenleri iptal edildi.

Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye girmek için sınırda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 40 kilometreyi aşarken Türk Kızılay şoförlere su ve yiyecek yardımında bulundu.

Bulgaristan 13 Mart'ta ülkede ilan edilen OHAL uygulamalarının yerine getirilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mektup göndererek İnsan Hakları Anlaşması'na dair kanun tadili talebinde bulunacak.

İsrail'deki tüm sinagoglar kapatılacak

İran'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında, şehirlerden çıkışlar ve seyahatler yasaklandı, Tahran'daki fuar alanında 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de henüz vaka görülmemesine rağmen 12 ay "acil durum" ilan edildi.

Etiyopya salgının önlenmesi için 4 bin civarında mahkuma af çıkaracağını duyurdu.

İsrail'deki tüm sinagogların kapatılacağı açıklandı.

Kolombiya'da 13 Nisan'a kadar sürecek genel karantina uygulaması başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "acil durum" ilan edildi, başkent Kinşasa karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'da salgınla mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

Kırgızistan'da OHAL başladı

Kırgızistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen OHAL bugün başladı. Salgının tespit edildiği bölgelerin girişlerine asker, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. OHAL uygulanan bölgelerde 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Özbekistan'da halka açık yerlerde maske takmayan kişilere para cezası uygulanmaya başlandı.

Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili de 4 Nisan'a kadar uzatıldı.

Rusya'da gece kulübü, sinema ve eğlence merkezleri kapatıldı, kafe ve lokantalarda nargile içmek yasaklandı. Ülkedeki tüm çalışanlar, 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde idari izne çıkacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini duyurdu.

Yunanistan, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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