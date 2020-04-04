Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 64 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 244 bini aştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 64 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 244 bini aştı.

Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi. Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

İspanya'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bir günde 809 artarak 11 bin 744'e çıktı. Ölümlerde son 8 günün en düşük artışı kaydedilirken, virüs bulaşanların sayısı 124 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 219'a yükseldi. İspanya, vaka sayısında İtalya'yı geride bıraktı.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de ise can kaybı 8 bin 173'ye yükselirken, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 300 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen bir başka Avrupa ülkesi Fransa'da da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, İran'da 158 artarak 3 bin 452'ye, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a, virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise 4 artarak 3 bin 326'ya yükseldi.

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki "en yüksek günlük artış" oldu.

Avusturya'da ilk kez günlük iyileşen sayısı, yeni vaka sayısını geçti

Avusturya'da son 24 saate ait verilere göre Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşanların sayısı, ilk kez yeni vaka sayısının üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 354 yeni vaka tespit edilirken, 485 kişi sağlığına kavuştu.

Çekya'da piskoposlar, Paskalya nedeniyle düzenlenecek ayinin "online" takip edilmesi çağrısında bulunurken, insanların kiliseler yerine evlerinde kalarak hükümetin aldığını önlemlere uymaları uyarısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 14 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan OHAL'in ikinci kez uzatılmasını istedi. Sanchez, OHAL'in 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması için gelecek hafta meclise gideceklerini açıkladı.

Fransa'da 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte'nin yakın korumalığını yapan polis memuru, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da 106 yaşındaki hasta iyileşti

İran'ın Kum kentinde Kovid-19 tespit edilen 106 yaşındaki bir hasta, 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti. Bugün taburcu edilen hastanın, "Kovid-19'u yenen dünyadaki en yaşlı hasta" olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 7 mahalleye salgın sebebiyle giriş-çıkış yasaklandı, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Filipinler'de, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kurulan kontrol noktasında maske takmayı reddeden ve polise bıçak çeken bir kişi vurularak öldürüldü.

Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, zekatların, Kovid-19 salgını nedeniyle maddi açıdan sıkıntı yaşayan kişilere ramazan ayı gelmeden verilebileceğini açıkladı.

Google, konum verilerini açıklayacak

Google, salgınla mücadele kapsamında kimlerin "evde kal" uyarılarını dikkate alıp kimlerin almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kovid-19'la mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese Kovid-19 testi yaptırma şartı getirdi.

Kuveyt ve Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:56 Kaynak: AA

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