Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken, son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Vaka sayısının 91 bin 246'ya ulaştığı İtalya'da, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 128 bin 948'e yükseldi.

İspanya'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 418'e çıktı. Virüs bulaşanların sayısı 130 bin 759'a ulaşan ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de ise can kaybı 9 bin 365'e yükselirken, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 328 bin 662'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadesini kullandı.

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükselirken, vaka sayısı 70 bin 478'e ulaştı. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere'de ölenlerin sayısı, son 24 saatte 621 artarak 4 bin 934, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.

İran'da 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

Belçika'da vaka sayısı 1260 artarak 19 bin 691'e ulaşırken, ölü sayısı da 164 artarak 1447 oldu.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, yayımladığı video mesajında, ülkede Kovid-19'a ilişkin güncel verilerin tecrit politikalarının işe yaradığına işaret ettiğini ancak tedbirli davranmaya devam etmek gerektiğini belirtti.

Kısıtlamaların 19 Nisan'a kadar uzatıldığını anımsatan Wilmes, bunun 3 Mayıs'a da sarkabileceğini, sosyal mesafe ve tecrit kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 99 bin 862'ye, ölenlerin sayısı 1550'ye çıktı. Ülkede virüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 28 bin 700 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi.

Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden Kovid-19 korkusuyla kaçan 74 mahkumun 49'unun yakalandığı bildirilirken, Kum kentinde 100 yaşındaki Kovid-19 hastasının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği kaydedildi.

Yunanistan'da ikinci kamp karantinaya alındı

Yunanistan'da ikinci göçmen kampı olan Malakasa Kampı, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Cezayir yönetimi, salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının, ülkenin tamamında iki hafta boyunca uygulanmasına karar verdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta sağlık çalışanları için "tıbbi tulum" ve "önlük" atölyesi açıldı.

Sırbistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, vaka sayısı son 24 saatte 284 artarak 1908'e çıktı.

Vaka sayısının 1182'ye ulaştığı Hırvatistan'da ise 4 aylık bebekte Kovid-19 tespit edildi. Ölü sayısının 15 olduğu ülkede, 115 kişi virüsü yenerek evlerine döndü.

Güney Sudan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:58 Kaynak: AA

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