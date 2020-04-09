Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1,5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bine, iyileşenlerin sayısı ise 348 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1,5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bine, iyileşenlerin sayısı ise 348 bine ulaştı.

En fazla kaybın yaşandığı İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470'e çıktı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatılması konuşulurken, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı bir günde 683 artarak 15 bin 238'e çıktı. Ülkede virüs buluşan kişi sayısı 5 bin 756 artışla 152 bin 446'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 165 oldu.

En fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 450 bini geçerken, tedavi edilenlerin sayısı da 24 bin 500'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı can kaybının 16 bin 74'e yükseldiği ABD, "İtalya'nın ardından en fazla can kaybı yaşanan ülke" haline geldi.

Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da can kaybı 12 bin 210'a yükselirken, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 117 bin 749'a ulaştı. Fransa'da iyileşen kişi sayısı ise 23 bin 206 olarak açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İran'da 4 bin 110'a, İngiltere'de 7 bin 978'e, Hollanda'da 2 bin 396'ya, Belçika'da 2 bin 523'e, Almanya'da 2 bin 431'e yükselirken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 335 oldu.

Merkel, tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgını sebebiyle ülkede yaklaşık 3 hafta önce alınan tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

İspanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

Yeni tip koranavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

İskoçya'da Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağı açıklandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmanın beklendiğini söyledi.

İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19'a yakalanan 50 bin kişinin iyileştiğini söyledi.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) kentinde bulunan Asya'nın en büyük gecekondu bölgesi Dharavi'de Kovid-19 vakalarının görülmesi paniğe yol açtı.

Binlerce kişi Vuhan'dan ayrıldı

Endonezya'da kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı izinleri iptal edildi.

Nijerya'da 2 bin 600 mahkuma af çıkarıldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.

Fransa'da İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde Kovid-19 tespit edildi.

Botsvana'da meclis üyelerine sağlık taraması yapan bir çalışanda Kovid-19'a rastlanması nedeniyle kabine üyeleri ve milletvekilleri karantinaya alındı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı. 11 milyon nüfuslu şehirde, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

New York Times gazetesindeki haberde, "Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan New York'a taşındığı" iddia edildi.

Cibuti ve Malta'da ilk ölümler yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle barış gücü askerlerinin yeniden konuşlandırılmasını askıya aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda Kovid-19 tespit edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.

Cibuti ile Malta'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler meydana geldi.

İspanya, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:16 Kaynak: AA

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