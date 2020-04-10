Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 100 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 373 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 100 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 373 bine ulaştı.

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a çıktı. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 147 bin 577'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 30 bin 455 olarak açıklandı.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 490 bine yaklaşırken, can kaybı 18 bin 15 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti. Yalnızca New York'ta tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı, tüm ülkeleri geride bırakarak 162 bine yaklaştı.

İspanya'daki can kaybı da son 24 saatte 605 artarak 15 bin 843 oldu. Vaka sayısının 157 bine ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 55 bin 668'e çıktı. Bu arada İspanya'daki günlük ölüm sayılarında "son 17 günün en düşük artışı" kaydedildi.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 197'ye çıkarken, ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 124 bin 869'a, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 932'ye yükseldi.

Can kayıpları İngiltere'de 980 artarak 8 bin 958'e, İran'da 122 artarak 4 bin 232'ye, Belçika'da 496 artarak 3 bin 19'a, Hollanda'da 115 artarak 2 bin 511'e, İsviçre'de 54 artarak 1002'ye çıkarken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 bin 336'ya ulaştı.

Kovid-19, Endonezya'nın tüm eyaletlerine yayıldı

Malezya hükümeti, geçen ay ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağını 28 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde görevli bir askeri personelde Kovid-19 tespit edildi.

Endonezya'daki 34 eyaletin tamamına Kovid-19 yayıldı.

Filipinler hükümeti, tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Sırbistan'da pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Slovenya'da insanların ikamet yerleri dışına çıkmasını yasaklayan dolaşımı kısıtlama tedbirleri, gelecek hafta da devam edecek.

Kosova'da NATO önderliğindeki çok uluslu Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

Henüz vaka açıklanmayan Tacikistan'da bir hastane karantinaya alındı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Gana'da sokağa çıkma yasağı 13 Nisan'dan itibaren 2 hafta daha uzatıldı.

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün 50 personelinde Kovid-19 tespit edildi.

Çin'in sınır komşusu olan ve henüz Kovid-19 vakası açıklanmayan Tacikistan'da bir hastane karantinaya alındı. Cabbar Rasulov'daki hastane, önlem amacıyla içerideki 397 kişiyle 14 günlüğüne kapatıldı.

Türk Konseyi, olağanüstü video konferans zirvesi yaptı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesi yapıldı.

Yunanistan'ın Larisa bölgesindeki Kuçohero göçmen kampı, Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınarak, giriş-çıkışlar yasaklandı. Larisa'da Romanların yaşadığı Nea İzmirni semti de 20 kişide virüse rastlanmasının ardından karantinaya alındı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'e 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

Çad'da 3 bin 200 tutuklu ve hükümlü affedildi.

Yemen'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüsün tespit edildiği Hadramevt ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek         
00:46
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:30
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
00:28
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor         
00:05
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın         
23:58
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi         
23:55
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi         
23:45
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak         
23:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı         
23:13
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik         
23:09
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
22:50
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı         
22:50
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti         
22:28
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 04:59:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]