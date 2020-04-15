Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 508 bine, can kayıpları ise 132 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 508 bine, can kayıpları ise 132 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de vaka sayısı 620 bini aşarken, can kayıpları 27 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 700'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 645'e ulaşırken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 165 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 92'ye çıktı.

İspanya'daki vaka sayısı 177 bin 633'e çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 18 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı 7 bin 853'e yükseldi.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye çıktı. Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 147 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 31 bine ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı 98 bin 476'ya yükseldi.

Can kayıpları İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 440, Almanya'da 3 bin 592, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1590, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1006 olarak açıklanırken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte ölüm 1 artarak 3 bin 342 oldu.

Batı Afrika ülkesi Gine'de ise Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Almanya sınır kontrollerini 4 Mayıs'a kadar uzattı

Almanya, 16 Mart'ta 5 ülke sınırında başlattığı kontrollerin süresini 4 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'in eski şefi John Sawers, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda başlangıçta bilgi gizlediğini öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19'la mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon avroya mal olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles de Gaulle'de, Kovid-19 tespit edilen personel sayısı 668'e çıktı.

Mautidi ile Rugani iyileşti

Juventus'ta Kovid 19 saptanan futbolcular Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.

Fransa Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendi.

İskoçya'da salgın nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi. Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Belçika'da kısmi tecrit uzatıldı

Belçika'daki "kısmi tecrit" uygulaması, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin salgın karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Endonezya'da Kovid-19'a yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iyileşti.

Tayland hükümeti, ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzattı.

Malavi'de 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kenya'da maske takmayanların cezalandırılacağı açıklandı.

Hindistan'da 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Associated Press: Çin, kilit 6 günde koronavirüs salgınına karşı halkı uyarmadı Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu         
00:54
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü         
00:33
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor         
00:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz         
00:00
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti         
23:43
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi         
23:35
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
23:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil         
23:15
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor         
23:14
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı         
23:09
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti         
22:48
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 05:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]