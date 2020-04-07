Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir, ilk plazma bağışçısı oldu (3) - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir, ilk plazma bağışçısı oldu (3)
19 dakika önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması Dr. Kürşat Demir'in görüntüsü ANKARA - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması
Dr. Kürşat Demir'in görüntüsü ANKARA - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu. (3)
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Kınık: "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz."
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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