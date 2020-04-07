Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir, ilk plazma bağışçısı oldu (4) - Son Dakika

Dr. Kürşat Demir 'in konuşması ANKARA - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı oldu. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?