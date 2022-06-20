Yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'de: Genelkurmay Başkanı'nın Yaş Haddi 67'den 72'ye Kadar Çıkabilecek

AKP tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan Askeri Ceza Yasası ve bazı yasalarda değişiklik öngören torba kanun teklifi ile Genelkurmay Başkanı'nın görevinin, birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilmesi öngörüldü. Halen Genelkurmay Başkanı için yaş haddinden emeklilik yaşı 67 olduğu için Orgeneral Yaşar Güler'in 18 Eylül 2021 tarihinde emekli olması gündeme gelecek. Bu değişiklik için "Mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılması" gerekçesi ifade edildi. Ayrıca kanun teklifine göre; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

AKP'nin Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

GIDA MÜHENDİSİ VEKİL HAZIRLADI

AKP'nin gıda mühendisi kökenli Bursa Milletvekili Refik Özen'in hazırladığı kanun teklifi, 67 AKP milletvekilinin de imzasını taşıyor. Refik Özen, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekilliği de yapıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI'NA 72 YAŞA KADAR UZATMA

Kanun teklifine göre; "mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılması" gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı'nın görevi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. Halen Genelkurmay Başkanları 67 yaşında "yaş haddinden" emekliye ayrılıyor. Yaşla ilgili değişiklik yapılmadığı takdirde; Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in 18 Eylül 1954 doğumlu olduğu için 18 Eylül 2021'de veya hemen öncesinde ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura kararı ile emekliye ayrılması gerekecek. Torba kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı görevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da uzatılabilecek.

MAHİR ÜNAL, ÜNİVERSİTELERDEKİ 75 YAŞ ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de bugün gazetecilerin, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinin neden uzatıldığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık, benzer düzenlemenin Genelkurmay Başkanlığı'na dönük yapılmasına dair talep makul karşılandı" yanıtını verdi.

BEDELLİ İÇİN ASKERLİK AFFI

Askeralma Kanunu'ndaki bedelli askerlik bölümünde düzenlemeler yapıldı. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlandı.

Buna göre; bedelli askerlik için fiili askerlik hizmetini yerine getirenlere yapılan sağlık muayeneleri gibi askerliğe elverişli olduklarının tespiti gerekecek. 'Askerliğe elverişlidir' kararı verilmiş olanlar da bedelli askerlikten yararlanacak. Ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak bedel tutarı belirlenecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların, bu duruma geldikleri sürenin her yılı için bedele ek olarak asteğmen maaşının yaklaşık bir aylık tutarına denk gelen bedel tutarı alınacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Dövizle askerlik çerçevesinde ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri için veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik çerçevesinden çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BEDELLİ ÜCRETİNİ MSB BELİRLEYECEK

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli affı düzenlemesine ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, bedelli askerlik ücretinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

ASKERİ ARAÇ KULLANANLAR, AĞIR KAST VE KUSUR OLMADIKÇA ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAK

Askeri Ceza Kanunu'na eklenen yeni hüküm ile 'firar ve izin tecavüzü' gibi hakkında ön inceleme yapılan personel için, bulunamadığı takdirde ifadesinin alınması koşulundan da vazgeçilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetleri Kanunu'na eklenen yeni hüküm ile askeri araç kullanmakla görevlendirilen erbaş ve erler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahküm olmaları durumu hariç olmak üzere aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan personelin askeri hizmete ilişkin işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlarda davalar, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinde incelenecek.

ASTSUBAYLARA BİR KADEME VERİLECEK

Torba kanun teklifi yasalaştığında iki yıl ve üstü üniversite mezunu olan astsubaylara bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilecek. Bu şekilde geriye dönük ödeme yapılmayacak ancak bu durumdaki astsubaylar ile emeklilerine kısmi bir maaş avantajı yaratılmış olacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA YENİ DÖNER SERMAYE

"Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun"un adı "Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu" olarak değiştirilecek.

'Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişiklikler' gerekçesiyle ilgili kanunun amaçlarının yer aldığı ilk maddesinde "Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki kurumların atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulmasını, görevlerini, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler" maddesinden 'asker hastaneleri' ibaresi çıkarılacak.

Aynı kanundaki döner sermaye kuruluşlarının sermaye tahsisi de 100 milyon liraya yükseltilecek. Tahsisin artırılmasına ilişkin karar ise bakanlar kurulu yerine cumhurbaşkanı olarak değiştirilecek. İşletmelere tahsis edilen yüz milyon lira sermaye miktarı ile halihazırda mevcut sermayeleri arasındaki farkın merkezi yönetim bütçesine mali yük getirmeden sadece mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilen kardan karşılanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NE MAAŞ AYARI

MSB tarafından personel ve askeri öğrenci temin komisyonlarında görevlendirilenlere de memur aylık katsayısı ile orantılı biçimde söz konusu döner sermaye gelirlerinden ücret ödenebilecek. Milli Savunma Üniversitesi rektör, genel sekreter ve öğretim üyelerinin ücretleri de YÖK'e bağlı diğer üniversitelerle benzer düzeyde olacak.

OPERASYONDAKİ UZMAN ÇAVUŞLARA ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Astsubaylığa geçme şartlarına sahip olmasına karşın, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bu yasanın çıkacağı güne kadar geçen sürede icra edilen askeri harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuramamış olan veya seçme sınavına girememiş olanlara da, şartları taşımaları koşuluyla geçen süre kadar süreyi başvuru hakkı sürelerine ilave edilecek.