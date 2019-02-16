Yeni Toyota Corolla 2019 Türkiye
Fiyatları Açıklandı
Merakla beklenen yeni Toyota Corolla 2019'un Türkiye Fiyatları belli oldu. Buna göre, yeni Corolla'nın hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. ÖTV teşviki kapsamında yer alan hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye'de üretilecek Yeni Toyota Corolla, kendi kendini şarj eden 122 HP
güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip. İşte Detaylar !
Yeni Toyota Corolla 2019 dört paketle sunulacak.
Yeni Toyota Corolla 2019 Vision,
Yeni Toyota Corolla 2019 Dream,
Yeni Toyota Corolla 2019 Flame ve
Yeni Toyota Corolla 2019 Passion.
ÖTV teşvikiyle Türkiye'de de üretilen ve yeni global mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan CorollaYeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknoloji vadediyor.
Yeni Toyota Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Corolla'da bir ilk: hibrit versiyon
Verilen bilgiye göre, Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip.
Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu. Yeni Corolla'da uzunluk 10 mm, genişlik 5 mm artırılırken, yükseklik 30 mm azaltıldı. Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.
Corolla Hybrid versiyonlarda, uyumlu cep telefonları için kablosuz telefon şarj ünitesi; çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni standart olarak yer alıyor.
Ön konsolda ortaya konumlandırılan 8 inç'lik dokunmatik ekran, 3 boyut efektli 7 inç'lik renkli TFT ekranı ve ön cama bilgi yansıtan 10 inç'lik head up display (ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı) ile birleştiriliyor.
Toyota'nın kendi kendine şarj olan hibrit teknolojisinin getirdiği sessizlik avantajının yanı sıra, kabin içi gürültü ve titreşimi engelleyen birçok geliştirme yapıldı. Corolla, tercihe göre manuel veya otomatik şanzımanla sunuluyor.
Yeni Toyota Corolla özellikleri
Yeni Corolla Hybrid'in tüm versiyonlarında Toyota'nın en gelişmiş güvenlik donanımları Toyota Safety Sense özellikleri ile standart olarak sunuluyor. Yeni güvenlik sistemi ile kaza riski minimuma indi.
"Ön Çarpışma Önleyici Sistem", hava ne kadar karanlık olursa olsun; "Gece Algılama" özelliğiyle, araç önündeki yayaları algılarken, gerektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca "Bisikletli Algılama" teknolojisi ile gündüzleri de bisikletliler algılanarak sürücüyü dikkatli olması için uyarıyor.
"Toyota Safety Sense" sisteminde, tüm hızlarda çalışan "Adaptif Hız Sabitleyici Sistem", otomatik şerit ortalama özelliğini içeren "Akıllı Şerit Takip Sistemi" ve "Otomatik Yanan Uzun Farlar" teknolojileri de bulunuyor.
En yeni teknoloji ile üretilen "Akıllı Şerit Takip" sistemi şerit çizgisi belirgin olan yollarda, 50 km/saat veya üzeri hızlarda ilerlerken sinyal vermeden şerit değiştirildiğinde, sürücüyü sesli, görsel ve direksiyonu şerit içine doğru iterek uyarıyor.
"Adaptif Hız Sabitleme Sistemi" ile beraber kullanıldığında da direksiyon desteği sağlayarak aracın şeridi ortalamasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Yeni Corolla'da donanıma bağlı olarak "Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi" ve "Kör Nokta Uyarı Sistemi" gibi teknolojiler de yer alıyor.
Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla sunuldu.